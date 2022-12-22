Adana'da polis bir yandan kentte huzur ve güveni sağlarken, diğer yandan da bireysel silahlanmanın önüne geçmeye çalışıyor. Kentin sokaklarının kontrol altına alınıp, suç ve suçlularla daha etkin bir mücadele için İl Emniyet Müdürü Doğan İnci büro görevindeki 300 polisi sokağa çıkarttı. Sahadaki motorize Yunus timlerindeki görevli polis sayısı da 221'e yükseltildi. Ekip otosu sayısı 40'tan 52'ye yükseltilirken, yeni motorlar da ekiplere dahil edildi.

Emniyet Müdürü İnci, ortaya koydukları etkin ve kararlı mücadeleye bağlı olarak 2022 yılının ocak-kasım döneminde kent merkezindeki gasp, yağma olayların yüzde 13.5, kapkaç olaylarının da yüzde 15.9'luk bir düşüş gösterdiğine dikkat çekti. İnci, yılın 11 ayında kent genelinde 2 milyon 573 bin 849 kişinin ‘Genel Bilgi Sistemi'nde sorgulamaya tabi tutulduğunu da belirtti. GBT sorgusu yapılan kişi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.9 arttığına işaret eden İnci, “Buna bağlı olarak çeşitli suçlardan aranan 14 bin 608 kişi yakalandı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37.91'lik artış gösterdi. 2021 yılının 11 aylık dönemindeyse 10 bin 592 aranan şahıs yakalanmıştı. Yine 2022 yılında hırsızlık suçuna karışan bin 605 kişi de yakalanarak tutuklandı” dedi.