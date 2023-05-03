Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçiğin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Akar, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin enselerinde. Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kamp yerleri, barınakları, sığınakları tepelerine yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor." dedi.

Dün Irak'ın kuzeyinde örgütün sözde 2 elebaşının teslim olduğu bilgisini paylaşan Akar, Suriye sınırında da 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece son 10 günde 40'a yakın teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Türkiye'nin başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularının hudutlarına, toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu dile getiren Akar, "Bunu tüm muhataplarımıza söylüyoruz. Bazı ülkeler binlerce kilometreden geliyor 'Burada bazı oluşumlar var, bizim milli hak ve menfaatlerimize tehdittir bunları burada yok edeceğiz' diyorlar. Yahu sana bu 5-10 bin kilometreden tehdit oluyor da benim burnumun dibinde, ben bunlara nasıl bigane kalır, nasıl müsaade ederim?" diye sordu.

Mehmetçiğin Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu parçaladığını da hatırlatan Akar, "24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 37 bin 793 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.