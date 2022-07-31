Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem başlığı yine ekonomi.

Toplantıda iki konu öne çıkıyor. 81 ilde yapılacak sosyal konut projesinin ayrıntılarının yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bir açıklama yaptı. Kurum, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatıyor olacağız" diyerek ağustos ayını işaret etti.

KİMLER FAYDALANACAK?

Projeden hiç evi olmayanların ve belli bir gelirin altındakilerin faydalanması bekleniyor. Emeklilere, şehit ve gazi yakınlarına ve yeni evleneceklere de kota ayrılacak. 20 yıla varan vade ve uygun ödeme koşulları sunulacak.

HACİZ SORUNU DA GÜNDEMDE

Kabine'nin gündemindeki diğer başlık ise dar gelirli vatandaşların haciz sorunu... Adalet ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının yetkilileri uzun süredir, dar gelirli vatandaşların haciz sorununu çözmek için bir çalışma yürütüyor.

Kabine'de o çalışmaya son şekli verilecek. Bu çalışmanın detaylarının da toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonla mücadele kapsamında önümüzdeki dönem atılacak adımlar da toplantıda ele alınacak. Kabine toplantısında terörle mücadelede ve dış politikadaki gelişmelere yönelik gelişmelerin de masaya yatırılması bekleniyor.