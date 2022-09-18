Detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesi için başvuranların sayısı 2 milyon 4 bin 435 oldu.

31 Ekim'e kadar sürecek olan başvurular; "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmak üzere 5 kategoride kabul edilecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, 81 ilde 250 bin konut yapılacağı açıklanmıştı. Sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bininin İstanbul'da, 18 bininin Ankara'da, 12 bin 500'ünün İzmir'de inşa edileceği duyurulmuştu. Dün gece ise TOKİ'nin internet sayfasındaki il ve ilçe listesinde güncelleme yapıldı. Buna göre toplam konut sayısı 253 bin 692'ye yükseltildi.