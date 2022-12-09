Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 30 ildeki ilk 3 etabın kuraları tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde ilk kuralar 7 Kasım'da Ardahan ve Şırnak'ta çekildi.

Bu tarihten 7 Aralık'a kadar Şırnak ve Ardahan dışında, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş, Tunceli, Bolu, Karaman, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Konya'da da noter huzurundaki çekilişlerle projenin ilk 3 etabına ilişkin kuralar tamamlandı.

Kuralarla, 899 bin 814 konuttan 62 bin 928'inin hak sahipleri belirlendi.

Proje kapsamında 1220 şehit ailesi ve gazi, 5 bin 408 engelli, 14 bin 495 emekli, 26 bin 422 genç ve 18 bin 961 diğer kategorideki hak sahibi de asil ve yedek listelerde yer aldı.

4. etabın kuraları

Samsun'da 12 Aralık'ta başlayacak olan 4. etap kuraları 19 Aralık'a kadar tamamlanacak.

Çekilişler 7 ilde, 15 bin 566 hak sahibini belirlemek için yapılacak.

Kura tarihleri ve illere göre konut dağılımı şöyle olacak:

12-14 Aralık Samsun 4 bin 450 konut, 13 Aralık Amasya 1150 konut, 14-15 Aralık Çorum 2 bin 160 konut, 15-16 Aralık Ordu 2 bin 50 konut, 16-18 Aralık Sivas 2 bin 706 konut, 17 Aralık Giresun 1550 konut ve 19 Aralık Tokat 1500 konut.

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konut için Mart 2023'e kadar kuraların tamamlanarak hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.