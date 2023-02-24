Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ülkenin dört bir yanından yardıma gelen belediyeler, STK’lar ve gönüllüler, şehirde depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehrin muhtelif noktalarında çadır ve konteyner kent kurulumları devam ederken bir yandan da vatandaşların yeme içme ihtiyacının karşılanması için Sosyal Marketler oluşturuldu. Şehir genelinde toplu barınma alanlarına kurulan toplamda 33 Sosyal Market’te depremzedeler, temel gıdadan hijyen ürünlerine kadar birçok ihtiyacını ücretsiz olarak temin edebiliyor. Sosyal Marketlerin konumlandığı başlıca adresler arasında; KAFUM, Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi, Avşar ve Karacasu Kampüsü, 12 Şubat, Batıpark ve Saim Çotur Stadyumu yer alıyor.