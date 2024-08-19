İsrail Gazze Şeridi'nde uluslararası hukuku hiçe saymayı sürdürüyor.

İsrail'in hedefinde yine Gazze Şeridi'nde yaşanan katliamı dünyaya duyurmaya çalışan TRT ekibi vardı.

Gazze'de haber hazırlayan TRT Arabi muhabiri Sami Berhum işgalci İsrail güçlerinin hedefindeydi. Sami Berhum ve ekibinin aracına 5 kurşun isabet etti. TRT Arabi muhabiri saldırıda hafif yaralandı.

TRT ekipleri Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te daha önce de bir çok kez İsrail güçlerinin saldırısına uğramıştı.

"Şunu anlamak mümkün, gazeteciler Gazze'de güvende değil"

TRT Arabi muhabiri Sami Berhum İşgalci İsrail'in saldırısının ardından şu ifadeleri kullandı:

"Biz TRT adına Han Yunus'ta haber yapıyorduk. Kentin kuzeybatısında güvenli bölge ilan edilen bir noktada, İşgalci İsrail güçleri bize saldırı düzenledi. Aracın ön camına ve yan taraflarına mermiler isabet etti.

Şunu anlamak mümkün, gazeteciler Gazze'de güvende değildir. İşgalci İsrail ordusu bizi hedef aldı."