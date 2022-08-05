Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı projesinde gelinen son durum ile ilgili bilgileri paylaştı. Şehrin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan, batı mahalleleri ile şehir merkezi ulaşımını yarı yarıya kısaltacak olan projenin hızlı bir şekilde tamamlanacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Müteahhidin işi süresinde bitirememesi nedeniyle sözleşme feshedildi. Fen İşleri ekiplerimiz bugün itibariyle kalan işlerin yapımına başladı. Hedef, 40 günde trafik akışı” ifadelerini kullandı.

Hedef 40 Gün!

Başkan Hayrettin Güngör, “Yaklaşık 5 kilometrelik bulvar ve 210 metrelik köprüyü içeren bir yatırım. Bugüne kadar dolgu ve beton imalatları yapıldı. Bugün itibariyle de ekiplerimiz asfalt öncesi temel serimine başladı. Güzergâh boyunca asfalt serimi için temel hazırlığı yapılacak. Ekiplerimiz bölgede yoğun bir şekilde çalışıyor. İnşallah 40 günde İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı’ndan trafik akışını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.