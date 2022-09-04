Kamudaki sözleşmeli personelin merakla beklediği kadro çalışmalarında mesai hızlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İlk ele alacağımız dosyadır. İsteğe bağlı olarak kadro hakları vereceğiz. Bazı haklardan mahrumlar onları kendilerine vereceğiz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip düzenlemeye son şeklini veriyor. Meselenin çözümü için farklı formüller değerlendiriliyor. Çalışmanın bu ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Çalışmanın tamamlanmasıyla kamudan kadroya geçişte şartlar da netleşecek.

Peki sözleşmelilerin kadroya geçişini sağlayacak olan çalışma kimleri kapsayacak?

"Sosyal taraflarla, sendikalarla görüşmeler olacak"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Takan Zengin, TRT Haber'e yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti;

Kamuda var olan 568 bini aşkın sözleşmeli personelin kimlerin kapsama alınacağına dair bir ifadeyi şimdiden kullanmak çok kolay değil. Bu konuda sosyal taraflarla, sendikalarla görüşmeler olacak. Bakanlığın yapmış olduğu çalışmalar şekillenecek. Kapsamın çalışanları tatmin edecek bir noktada olacağını düşünüyorum.

"Sözleşmeli personel olma tarihi ile ilgili sınır olabilir"

Genellikle sözleşmeli personel olma tarihi ile ilgili geçmiş dönemde de olduğu gibi bir tarih konabiliyor. Böyle bir tarih konabilir, belli kurumları kapsayıp kapsamaması durumunda bir şey konabilir.

Meclis'in 1 Ekim'de mesaiye başlamasıyla sözleşmeli personele kadro konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.