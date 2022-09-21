Murat Baltacı’nın hazırlayıp sunduğu Spor Aktüel’e bu hafta okçuluk antrenörü ve il temsilcisi fatih küçük, sporcular Ökkeş Emin Güler ve Bilal Arda Alagöz canlı yayın konukları oldu.

Pogramda kentteki okçuluk branşı ve çalışmaları konuşuldu.