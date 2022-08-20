Spor Aktüel Kahramanmaraş’ta sporun nabzını tutmaya devam ediyor.
Murat Baltacı’nın Hazırlayıp Sunduğu Spor Aktüel’e AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir canlı yayın konuğu oldu.
Programda kente yeni yapılacak olan stadyum konuşuldu.
Spor Aktüel Kahramanmaraş’ta sporun nabzını tutmaya devam ediyor.
Murat Baltacı’nın Hazırlayıp Sunduğu Spor Aktüel’e AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir canlı yayın konuğu oldu.
Programda kente yeni yapılacak olan stadyum konuşuldu.
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