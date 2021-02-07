10 kişi kalan Beşiktaş Konyaspor'u mağlup etti
Karşılaşmada öncesinde iki takım oyuncuları mor gözlükler takarak seremoniye çıktı. Beşiktaş ve Konyasporlu futbolcular, Epilepsi ile Savaş Derneği'nin 'Epilepsi için bak' kampanyasına destek için sahaya mor gözlükler takarak çıktı.
SPOR 07.02.2021, 20:56
Süper Lig’in son 2 haftasında 5 puan yitiren Beşiktaş, 24. hafta mücadelesinde Konyaspor'u 1-0 yenmeyi başardı. Maçın 21.dakikasında N'Sakala'nın kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalan Beşiktaş, galibiyet golünü 81.dakiakda Rosier ile buldu. Beşiktaş böylece zirvede Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanlarını eşitledi
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|P
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