10 kişi kalan Beşiktaş Konyaspor'u mağlup etti

Süper Lig’in son 2 haftasında 5 puan yitiren Beşiktaş, 24. hafta mücadelesinde Konyaspor'u 1-0 yenmeyi başardı. Maçın 21.dakikasında N'Sakala'nın kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalan Beşiktaş, galibiyet golünü 81.dakiakda Rosier ile buldu. Beşiktaş böylece zirvede Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanlarını eşitledi