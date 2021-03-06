10 Milyon Euro'luk fiyasko!
Fenerbahçe'nin sezon başında ciddi bonservis ödeyerek yatırım yaptığı iki isim Marcel Tisserand ve Mbwana Samatta hayal kırıklığı yarattı.
Antalyaspor karşısında gelen 1-1’lik beraberlik sonrası eleştiri okları Marcel Tisserand ve Mbwana Samatta’ya çevrildi.
Antalyaspor’un attığı golde bariz hata yapan Tisserand ve sahada olduğu süre boyunca varlık gösteremeyip pozisyon bile bulamayan Samatta büyük tepki topladı.
10 milyon euroluk maliyet
Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan iki futbolcu, şimdiden hayal kırıklığı yarattı. Wolfsburg’dan 4 milyon euroluk maliyetle gelen 27 yaşındaki stoper Tisserand ve Aston Villa’dan 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla gelen 29 yaşındaki forvet Samatta, sınıfta kaldı.
Tisserand'ın hataları can sıkıyor
Tisserand bu sezon 5 bariz bireysel hata yaptı. Konya, Yeni Malatya, Beşiktaş, Gaziantep ve Antalyaspor maçlarında direkt gole etki eden hataları olan Kongolu savunmacı nedeniyle 14 puan kaybedildi.
Samatta sadece 4 gol attı
Belçika’da Genk formasıyla 2018-19 sezonunda 32 gol atan Samatta ise Fenerbahçe’de bu sezon ligde sadece 4 gol atabildi.
Büyük umutlarla Fenerbahçe’ye transfer olan Mbwana Samatta, beklentileri karşılayamadı. 20 lig maçında 4 kez rakip fileleri bulan Samatta, 272 dakikada bir gol atma ortalaması tutturdu.
Tanzanyalı forvet son dönemde takıma katılan golcüler arasından sadece Islam Slimani’yi geçti. 2018-19 sezonunda Fenerbahçe’de oynayan Slimani de ligde yalnızca 1 gol atabilmişti.
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