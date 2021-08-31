12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu
FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Basketbol Takımı, B Grubu'nda Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile karşılaşacak.
İsviçre'deki FIBA Basketbol Evi'nde düzenlenen kura töreninde, Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Amerika ve Asya-Okyanusya kıtalarının eleme gruplarında mücadele edecek takımlar, birbiriyle eşleşti.
Türkiye, Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus'la karşılaşacak.
Avrupa Elemeleri'nde mücadele edecek 32 takımdan 12'si, Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak. İlk turda 8 grupta yer alan 4'er takımdan gruplarını ilk 3 içinde tamamlayanlar, üst tura kalacak. Takımlar, ilk turda topladığı puanları ikinci tura taşıyacak ve bu turda da 4 grupta ilk 3'e adını yazdıran 12 takım, finallere adını yazdıracak.
Organizasyonda ilk tur maçları deplasmanlı lig usulü şeklinde ilk 3 pencerede oynanacak. İkinci tur maçları da yine deplasmanlı lig usulü ile son 3 pencerede yapılacak.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde maç takvimi şöyle:
Birinci pencere maçları: 22-30 Kasım 2021
İkinci pencere maçları: 21 Şubat 2021-1 Mart 2022
Üçüncü pencere maçları: 27 Haziran-5 Temmuz 2022
Dördüncü pencere maçları: 22-30 Ağustos 2022
Beşinci pencere maçları: 7-15 Kasım 2022
Altıncı pencere maçları: 20-28 Şubat 2023
Kıtalara göre grup eşleşmeleri
Dünya Kupası Elemeleri'nde gruplar şöyle:
Avrupa
A Grubu: Sırbistan, Slovakya, Belçika, Letonya.
B Grubu: Belarus, Büyük Britanya, Yunanistan, Türkiye.
C Grubu: Hırvatistan, İsveç, Finlandiya, Slovenya.
D Grubu: İsrail, Almanya, Estonya, Polonya.
E Grubu: Fransa, Portekiz, Macaristan, Karadağ.
F Grubu: Bosna Hersek, Litvanya, Bulgaristan, Çekya.
G Grubu: Gürcistan, Kuzey Makedonya, İspanya, Ukrayna.
H Grubu: Rusya, Hollanda, İzlanda, İtalya.
Afrika
A Grubu: Yeşil Burun Adaları, Mali, Uganda, Nijerya.
B Grubu: Güney Sudan, Kamerun, Tunus, Ruanda.
C Grubu: Fildişi Sahili, Gine, Orta Afrika Cumhuriyeti, Angola.
D Grubu: Kenya, Senegal, Mısır, Demokratik Kongo Cumhuriyeti.
Asya-Okyanusya
A Grubu: Yeni Zelanda, Güney Kore, Filipinler, Hindistan.
B Grubu: Avustralya, Çin, Japonya, Tayvan.
C Grubu: Ürdün, Lübnan, Endonezya, Suudi Arabistan.
D Grubu: İran, Kazakistan, Suriye, Bahreyn.
Amerika
A Grubu: Arjantin, Venezuela, Panama, Paraguay.
B Grubu: Brezilya, Uruguay, Kolombiya, Şili.
C Grubu: Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Virjin Adaları, Bahamalar.
D Grubu: ABD, Porto Riko, Meksika, Küba.
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|4. Galatasaray
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|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
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|7
|6. Everton
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|7
|7. Man City
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|8. Brighton
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|6
|9. Leicester City
|3
|6
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|5
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Valencia
|3
|7
|4. Barcelona
|3
|7
|5. Atletico Madrid
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|7
|6. Mallorca
|3
|7
|7. Real Sociedad
|3
|6
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|5
|9. Athletic Bilbao
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|5
|10. Rayo Vallecano
|3
|3
|11. Villarreal
|3
|3
|12. Cádiz
|3
|2
|13. Levante
|3
|2
|14. Real Betis
|3
|2
|15. Elche
|3
|2
|16. Espanyol
|3
|2
|17. Granada
|3
|2
|18. Celta de Vigo
|3
|1
|19. Getafe
|3
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0