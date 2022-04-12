12 Dev Adam'ın yeni hocası Ergin Ataman
A Milli Erkek Basketbol takımının yeni Başantrenörü Ergin Ataman, perşembe günü resmi imzayı atacak.
A Milli Takım'da 2020'de göreve getirilen başantrenör Orhun Ene ile 4 Nisan'da yollar ayrılmıştı. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ergin Ataman oldu.
Daha önce de çalıştırmıştı
Ataman, hem Anadolu Efes'i hem de A Milli Takımı çalıştıracak. Ergin Ataman, 2014-2016 yılları arasında A Milli Takımı çalıştırmıştı.
Deneyimli çalıştırıcının, kısa süre içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor.
Ergin Ataman kimdir?
Koçluk kariyerine 1996 yılında Türk Telekom ile başlayan Ergin Ataman sırasıyla; Pınar Karşıyaka, Efes Pilsen, Montepaschi Siena, Ülkerspor, Climamio Bologna, Beşiktaş, Efes Pilsen, Beşiktaş, Galatasaray takımlarının koçluğunu yapmıştı Ataman, 2017 yılından bu yana Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın antrenörlüğünü yapıyor.
Anadolu Efes, Euroleague 2021 sezonunda Ergin Ataman önderliğinde Final Four'da zafere ulaşarak kupayı Fenerbahçe'nin ardından ikinci kez ülkemize getirmeyi başarmıştı.
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|43
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|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|29
|38
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|29
|38
|12. Gençlerbirliği
|29
|38
|13. Boluspor
|29
|35
|14. Menemen Belediyespor
|29
|35
|15. Altınordu
|30
|35
|16. Denizlispor
|29
|33
|17. Kocaelispor
|29
|33
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|29
|31
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|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
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|31
|51
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|32
|49
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|40
|10. Crystal Palace
|31
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|12. Aston Villa
|31
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|13. Brentford
|32
|36
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|31
|36
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|31
|34
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|32
|33
|17. Everton
|30
|28
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|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
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|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
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|54
|7. Villarreal
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|46
|8. Athletic Bilbao
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|45
|9. Valencia
|31
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|32
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|28
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|22
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|22