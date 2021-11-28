14 oyuncusu koronavirüs olan Belenenses, Benfica maçına 9 kişiyle çıktı

Portekiz Premier Ligi'nin 12'nci haftasında saat 23.30'da başlayan mücadelede Belenenses sahasında Benfica ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekibin maç öncesi yapılan testlerde 14 oyuncusunun testi pozitif çıktığı için sahaya sürebileceği sadece 9 oyuncusu kaldı.

Benfica karşısına sadece 9 oyuncu ile çıkan Belenenses'te bu oyuncular arasında 2 kaleci yer aldı.

Belenenses 6 kişiye düşünce maç erken bitti

Benfica ilk yarıyı 7-0 önde tamamladı. Belenenses, ikinci yarıya 7 oyuncuyla başladı.

Ev sahibi ekip, 48. dakikada Alejandro Grimaldo'nun sakatlanmasıyla 6 kişi kalınca, hakem Manuel Mota karşılaşmayı bitirdi.

Benfica, eksik rakibi karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 7-0 galip ayrıldı.