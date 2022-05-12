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2021-2022 şampiyonu VakıfBank oldu!

Filede Türk derbisiyle sezon tamamlandı. Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu VakıfBank-Fenerbahçe Opet maçıyla belli oldu. Bu karşılaşma öncesinde seride durum 2-2'ydi. Final serisinin beşinci ve son maçını 3-0 kazanan VakıfBank takımı, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonu oldu.

SPOR 12.05.2022, 21:10 12.05.2022, 21:12
2021-2022 şampiyonu VakıfBank oldu!

Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun kazananı son maç ile belli oldu. Final serisinde 2-2'lik eşitlikle son maça girilirken nefesler tutulmuştu. İlk 2 maçı 3-1'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe Opet seride 2-0 üstünlük yakalamıştı. Şampiyonluk mücadelesini bırakmayan VakıfBank, üçüncü müsabakayı 3-1, büyük bir heyecana sahne olan dördüncü karşılaşmayı ise 3-2 kazanarak seride durumu 2-2'ye getirmişti. Final serisinin beşinci ve son maçını 3-0 kazanan VakıfBank, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

SON 5 SEZONDA DÖRDÜNCÜ KEZ!

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VakıfBank, son 5 sezonda dördüncü kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, Kovid-19 salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmeden sonlandırılmıştı.

ZEHRA GÜNEŞ TARİH YAZIYOR

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Vakıfbank'ın 22 yaşındaki oyuncusu Zehra Güneş, dördüncü şampiyonluğuna ulaşmış oldu. (2018, 2019, 2021, 2022) Zehra Güneş ayrıca Sultanlar Ligi'nde final serisinin en değerli oyuncusu seçildi.

ŞAMPİYONLUKLA VEDA ETTİ

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VakıfBank kaptanı Melis Gürkaynak, voleybola şampiyonluk ve gözyaşlarıyla veda etti.

"TAKIM ARKADAŞLARIMI ÇOK SEVİYORUM"

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Tuğba Şenoğlu, "Fenerbahçe'yi oynatmadık neredeyse. Takım arkadaşlarımı çok seviyorum ve çok iyi işi başardılar. Çok mutluyuz kupayı aldığımız için. Ben içeri girdiğimde elimden geleni yaptım. Takım oyunu oynadık." dedi.

KUPA AVCISI GİOVANNİ GUİDETTİ

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7x Türkiye Ligi
4x Dünya Kulüpler Şampiyonası
4x Avrupa Şampiyonlar Ligi
4x Türkiye Kupası
4x Türkiye Süper Kupası

MAÇ DETAYLARI

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SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Nurper Özbar, Mehmet Topal

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Bartsch-Hackley, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Gabi Guimaraes, Kübra Akman, Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Meryem Boz, Melis Gürkaynak

FENERBAHÇE OPET: Mina Popovic, Vargas, Meliha, Eda Erdem Dündar, Naz Akyol Aydemir, Arina, Cansu Çetin, Ana Cristina, Gizem Örge

SETLER: 25-23, 25-20, 25-20

SÜRE: 82' (25', 31', 26')

BAKAN KASAPOĞLU’NDAN VAKIFBANK’A TEBRİK MESAJI

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde rakibi Fenerbahçe’yi yenerek şampiyon olan Vakıfbank’ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Vakıfbank Spor Saray’ında oynanan Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde rakibi Fenerbahçe’yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank’ı kutluyorum. Sarı-siyahlı ekibin başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Fenerbahçe’yi de final serisindeki mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze gelecek sezonda başarılar diliyorum.”

İZLENME REKORU KIRILDI

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Avrupa ve dünyanın en iyi ligi olarak kabul edilen Misli.com Sultanlar Ligi’nde 9 Mayıs pazartesi akşamı Fenerbahçe Opet ile VakıfBank takımları arasında TVF Burhan Felek'te oynanan final serisinin 4. maçında reyting rekoru kırıldı.

HER KULVARDA KAPIŞTILAR

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Fenerbahçe ve VakıfBank bu sezon, Kupa Voley finali, Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finali, Şampiyonlar Ligi yarı finali, lig etabı olmak üzere her kulvarda karşı karşıya geldi. Sarı-Siyahlılar, güçlü rakibi karşısında sadece ligde ilk yarı maçını kaybetmişti.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan final serisinde daha önce alınan sonuçlar şu şekilde:

Fenerbahçe Opet - VakıfBank: 3-1 (1-0)
VakıfBank - Fenerbahçe Opet: 3-1 (1-1)
VakıfBank - Fenerbahçe Opet : 1-3 (1-2)
Fenerbahçe Opet - VakıfBank2-3 (2-2)

İKİ TAKIM BU SEZON TOPLAMDA 10 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

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İşte daha önce oynanan karşılaşmalardaki sonuçlar:

Misli.com Sultanlar Ligi etabı:

VakıfBank - Fenerbahçe Opet: 1-3
Fenerbahçe Opet - VakıfBank: 1-3

Dünya Kulüpler Şampiyonası (Yarı Final)

VakıfBank - Fenerbahçe Opet: 3-0

Şampiyonlar Ligi Yarı Final serisi:

VakıfBank - Fenerbahçe Opet: 3-1
Fenerbahçe Opet - VakıfBank: 3-0
(,)Fenerbahçe Opet - VakıfBank: 11-15

(,) Altın seti kazanan Vakıfbank finale çıktı.

Kupa Voley finali:

VakıfBank - Fenerbahçe Opet: 3-2

#VakıfBank #Sultanlar Ligi #File
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