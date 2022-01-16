27 okulun yarıştığı Masatenisi İl Şampiyonası sonuçlandı!

Ömer Faruk Arıkan Ortaokulu tüm maçlarını kazanarak Kahramanmaraş İl şampiyonu olarak şehrimizi Türkiye Finallerinde temsil etmeye hak kazandı.

Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Bayram Yıldırım: ”Bu başarı, özveriyle çalışmaların sonucunda gelmiştir sporcularımı kutluyorum. Sporcularımız üzerinde emeği olan masa tenisi antrenörü Gürsel Hocama Sefa Hocama ve Adem Hocama teşekkür ediyorum ve bu turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum.” dedi