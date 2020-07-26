3.Lig PlayOff müsabakalarında 2.Lige yükselen ilk takım belli oldu!
Son iki şampiyon ise Karşıyaka - Turgutluspor ve Somaspor - Pazarspor maçlarının sonucunda belli olacak.
SPOR 26.07.2020, 14:47
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Antalya'da oynanan TFF 3. Lig 1. Grup play-off final maçında 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yenen Anagold 24Erzincanspor, TFF 2. Lig'e yükseldi.
Karşıyaka ve Turgutluspor finalde rakip oldu. İki takım bu akşam 20.00’da Mardan Stadyumu’nda oynanacak.
3.Lig play-off maçlarının son finali adı ise Somaspor - Pazarspor oldu. 2 takım 27 Temmuz Pazartesi akşamı saat 21.00’da karşı karşıya gelecek ve 2.lige yükselen son takım belirlenmiş olacak.
TFF 2. Lig Play-Off Finali, 28 Temmuz Salı günü 21.00'de Antalya Stadı'nda oynanacak. Tuzlaspor ile Manisa Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. TFF 1.Lige son yükselen takım ise belli olacak.
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