4 büyük kulüp başkanı canlı yayında açıkladı: Ligden çekileceğiz
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor başkanları, katıldıkları Habertürk canlı yayınında, TFF taleplerini yerine getirmezse ligden çekilmekte kararlı olduklarını vurguladılar.
SPOR 15.07.2021, 00:14
Televizyon ekranlarında futbol adına bir ilk gerçekleşti. 4 büyük kulübün başkanları, canlı yayında futbolun ortak sorunlarını masaya yatırdı.
Habertürk'te Serap Belet'in sunduğu canlı yayına katılan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbol gündemine dair soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.
"TFF KULÜPLERİ DUYMAZSA, LİGDEN ÇEKİLİYORUZ"
TFF'nin kendilerine sunduğu imkanların kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgulayan başkanlar, taleplerinin karşılanmaması halinde maçlara çıkmama kararı alacaklarını duyurdular.
ALİ KOÇ: "BİZ KARAR ALDIKTAN SONRA KİMSE BİR ŞEY YAPAMAZ"
Ali Koç, "Kulüpler Birliği irade koyduktan sonra ne FIFA, ne UEFA, hiçkimse bir şey yapamaz. Bunun örneğini 1 dakikalık protestolarda gösterdik." ifadelerini kullandı.
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