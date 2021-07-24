4 saatte 3 transfer açıklayan Galatasaray, bu futbolcular için ne kadar harcama yaptı?

Sarı-Kırmızılılar, dün akşam bombaları peş peşe patlattı. Aslan önce Rumen 10 numara Alexandru Cicaldau'yu duyurdu. 19.18'de gelen bu paylaşımın Sacha Boey ve Patrick Van Aanholt duyurusuyla taraftar mest oldu. Cicaldau'ya 6 milyon, Sacha Boey için de 1 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Bonservisi olmayan Patrick Van Aanholt'a sadece maaş verilecek.

Galatasaray, Kurban Bayramı'nın son gününde adeta transfer şov yaptı. Sarı-kırmızılılar; Cicaldau, Patrick van Aanholt ve Sacha Boey transferlerini açıkladı.

KAPI 8 MİLYON EURODAN AÇILDI

Romanya Milli Takımı'nda 14 kez forma giyen Cicaldau, 2 gole imza atarken, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. 193 maçta 39 gol ve 20 asiste imza atan Cicaldau için, Craiova, Galatasaray'a kapıyı 8 milyon Euro'dan açtı.

6 MİLYON EURO BEDEL ÖDENECEK

Rumen ekibi yöneticilerinin 6 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında ikna edildiği belirtildi. Genç futbolcu bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak.

YILLIK 1.1 MİLYON EURO

24 yaşında ve 1.78 metre boyundaki Cicaldau Galatasaray'dan yıllık 1.1 milyon Euro ve 5 senelik sözleşme talep etti.

VAN AANHOLT BÜYÜK TECRÜBE

Sarı kırmızılılar, daha önce anlaşmaya vardığı sol bek Patrick van Aanholt'un transferini de resmen duyurdu. Premier Lig'de Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Van Aanholt, Galatasaray'dan 3 yıllık sözleşme için yıllık 1.8 milyon Euro maaş alacak. Kariyerinde Chelsea, Sunderland, Crystal Palace gibi takımlarda oynayan 30 yaşındaki sol bek, Hollanda Milli Takımı ile de 19 maça çıktı.

YENİ SAĞ BEK BOEY

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven'den 5-1'lik yenilgi aldıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray sağ bek için rotasını Fransız Sacha Boey'e çevirdi ve transferi tamamladı.

LARSEN'DEN VAZGEÇİLDİ

Sarı kırmızılıların Udinese'li Jens Stryger Larsen'den maliyeti nedeniyle vazgeçtiği belirtilirken, Galatasaray Kulübü, geçen sezonu Dijon'da kiralık geçiren Rennes'in sağ beki Sacha Boey için görüşmelere başlandığını resmen duyurdu.

1 MİLYON EURO

Transferi olumlu noktalayan sarı kırmızılıların, futbolcuyu hafta sonunda Türkiye'de gitirmesi bekleniyor. Galatasaray'ın bonservis için 1 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

CELTIC'İ REDDETTİ

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Dijon'da 26 lig maçına çıkan 20 yaşındaki Kamerun asıllı futbolcu 1 de asist yaptı. Sarı kırmızılıların yanı sıra Celtic'in de genç oyuncuyu uzun süredir istediği ancak Sacha Boey'in İskoç ekibini geri çevirerek Galatasaray'ı tercih ettiği öğrenildi.