A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu

2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna’yı 3-1 mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, üst üste 2. kez namağlup şampiyon oldu.

Avrupa Altın Ligi’nde oynadığı 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Filenin Efeleri rakiplerine yalnızca 5 set verdi.

Millilerimizde Adis Lagumdzija 23 sayıyla en skorer isim olurken, ona Yiğit 16, Burak 9, Murat ve Oğuzhan 4’er, Efe 2, Ahmet ve Arda 1’er sayıyla katkı sağladı.

Salon: SC Lange Munte

Hakemler: Simone Santi (İtalya), Christian Peter Wolf (İsviçre)

Türkiye: Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Beytullah (L) (Efe, Kaan, Mustafa, Ahmet, Caner (L), Arda)

Ukrayna: Iereshchenko, Semenuik, Didenko, Plotnytskyi, Drozd, Viietskyi, Fomin (L) (Tupchii, Shchytkov, Ostapenko, Kovalov)

Setler: 11-25, 20-25, 25-18, 21-25

Süre: 114 dakika (22′, 32′, 27′, 33′)

1. set sonucu: Türkiye 25-11 Ukrayna

2. set sonucu: Türkiye 25-20 Ukrayna

3. set sonucu: Türkiye 18-25 Ukrayna

4. set sonucu: Türkiye 25-21 Ukrayna

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Belçika’nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali’nde muhteşem bir geri dönüşe imza atarak Estonya'yı 3-2 yendi ve adını finale yazdırmıştı.