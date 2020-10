A Milli Futbol Takımı, Almanya ile berabere kaldı

Türkiye A Milli Futbol Takımımız özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Köln Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 3-3 sona erdi.



Almanya 45+1. dakikada Havertz ve 58. dakikada Neuhaus'un gollerile 2 kez öne geçerken, A Milli Takımımızda 50. dakikada Ozan Tufan ve 67. dakikada Efecan Karaca ile beraberliği buldu. Ev sahibi ekipte 81. dakikada sahneye çıkan Waldschmidt, takımını tekrar üstünlüğe taşırken, 90+4. dakikada Kenan Karaman maçın skorunu belirledi: 3-3.



Türkiye'yi konuk ettiği 9 maçın sadece birini kaybeden Almanya (5 galibiyet ve 3 beraberlik), tek mağlubiyetini Haziran 1951'deki ilk karşılaşmada almıştı.





A Milli Takımımız UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

STAT: RheinEnergie



HAKEMLER: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette



ALMANYA: Leno - Koch, Emre Can, Rudiger (Dk. 59 Tah), Henrichs, Neuhaus (Dk. 79 Dahoud), Havertz (Dk. 90 Amiri), Schulz (Dk. 70 Gosens), Draxler (Dk. 58 Hofmann), Brandt (Dk. 85 Stark), Waldschmidt



TÜRKİYE: Mert Günok - Nazım Sangare, Kaan Ayhan (Dk. 75 Ozan Kabak), Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu (Dk. 63 Kenan Karaman), Ozan Tufan, Efecan Karaca (Dk. 70 Mahmut Tekdemir), Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Dorukhan Toköz), Emre Kılınç (Dk. 46 Cengiz Ünder), Enes Ünal (Dk. 85 Abdülkadir Ömür)



GOLLER: Dk. 45+1 Draxler, Dk. 58 Neuhaus, Dk. 81 Waldschmidt (Almanya) - Dk. 49 Ozan Tufan, Dk. 67 Efecan Karaca, Dk. 90+4 Kenan Karaman (Türkiye)



SARI KARTLAR: Rudiger, Draxler, Emre Can (Almanya) - Cengiz Ünder (Türkiye)