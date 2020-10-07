A Milli Futbol Takımı, Almanya ile berabere kaldı
A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Almanya ile oynadığı özel maçta 3-3 berabere kaldı.
Türkiye A Milli Futbol Takımımız özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Köln Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 3-3 sona erdi.
Almanya 45+1. dakikada Havertz ve 58. dakikada Neuhaus'un gollerile 2 kez öne geçerken, A Milli Takımımızda 50. dakikada Ozan Tufan ve 67. dakikada Efecan Karaca ile beraberliği buldu. Ev sahibi ekipte 81. dakikada sahneye çıkan Waldschmidt, takımını tekrar üstünlüğe taşırken, 90+4. dakikada Kenan Karaman maçın skorunu belirledi: 3-3.
Türkiye'yi konuk ettiği 9 maçın sadece birini kaybeden Almanya (5 galibiyet ve 3 beraberlik), tek mağlubiyetini Haziran 1951'deki ilk karşılaşmada almıştı.
A Milli Takımımız UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.
STAT: RheinEnergie
HAKEMLER: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette
ALMANYA: Leno - Koch, Emre Can, Rudiger (Dk. 59 Tah), Henrichs, Neuhaus (Dk. 79 Dahoud), Havertz (Dk. 90 Amiri), Schulz (Dk. 70 Gosens), Draxler (Dk. 58 Hofmann), Brandt (Dk. 85 Stark), Waldschmidt
TÜRKİYE: Mert Günok - Nazım Sangare, Kaan Ayhan (Dk. 75 Ozan Kabak), Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu (Dk. 63 Kenan Karaman), Ozan Tufan, Efecan Karaca (Dk. 70 Mahmut Tekdemir), Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Dorukhan Toköz), Emre Kılınç (Dk. 46 Cengiz Ünder), Enes Ünal (Dk. 85 Abdülkadir Ömür)
GOLLER: Dk. 45+1 Draxler, Dk. 58 Neuhaus, Dk. 81 Waldschmidt (Almanya) - Dk. 49 Ozan Tufan, Dk. 67 Efecan Karaca, Dk. 90+4 Kenan Karaman (Türkiye)
SARI KARTLAR: Rudiger, Draxler, Emre Can (Almanya) - Cengiz Ünder (Türkiye)
|İmsak
|05:07
|Güneş
|06:27
|Öğle
|12:25
|İkindi
|15:39
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:27
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2