A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında Hırvatistan'la berabere kaldı

A Milli Futbol Takımı ile Hırvatistan hazırlık maçında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabaka 3-3 eşitlikle sona erdi.

İlk yarı orta saha mücadelesiyle geçilirken Beşiktaş forması giyen Vida'nın yaptırdığı penaltıda ay-yıldızlı ekip, Cenk Tosun'un golüyle 23. dakikada öne geçti: 1-0. Hırvatistan, Budimir'in 32. dakikada kaydettiği golle beraberliği yakaladı: 1-1. Caner'in harika uzun pasında savunma arkasına sarkan Deniz Türüç, 41. dakikada ay-yıldızlı ekibi yenide öne geçirdi: 2-1. İlk yarı A Milli Takımımızın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.





İkinci yarıya etkili başlayan Hırvatistan, 53. dakikada Pasalic ve 56. dakikada Brekalo'nun kaydettiği gollerle öne geçti: 2-3. Bu gollere erken cevap veren ay-yıldızlı ekip, 58. dakikada Cengiz Ünder'le beraberliği yakaladı: 3-3. Gollerin ardından maçta tempo düştü ve başka gol olmadı. A Milli Futbol Takımı ile Hırvatistan 3-3 berabere kaldı.



A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde 15 ve 18 Kasım tarihlerinde sırasıyla Rusya ve Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ TABLOSU

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Slavko Vincic, Grega Kordez, Andraz Kovacic (Slovenya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Mert Çetin (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Caner Erkin (Dk. 46 Ömer Bayram), Dorukhan Toköz (Dk. 54 Merih Demiral), Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü (Dk. 34 Berkay Özcan), Cengiz Ünder (Dk. 77 Efecan Karaca), Deniz Türüç, Cenk Tosun (Dk. 63 Enes Ünal)

Hırvatistan: Sluga, Juranovic, Vida (Dk. 46 Uremovic), Pongracic (Dk. 61 Caleta-Car), Melnjak, Rog, Badelj (Dk. 60 Basic), Brekalo (Dk. 60 Perisic), Pasalic (Dk. 77 Modric), Orsic, Budimir (Dk. 66 Colak)

Goller: Dk. 23 Cenk Tosun (Penaltıdan), Dk. 40 Deniz Türüç, Dk. 58 Cengiz Ünder (Türkiye), Dk. 32 Budimir, Dk. 53 Pasalic, Dk. 56 Brekalo (Hırvatistan)

Sarı kartlar: Dk. 38 Ozan Kabak (Türkiye), Dk. 86 Perisic (Hırvatistan)