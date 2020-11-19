A Milli Futbol Takımı küme düştü

Macaristan'la Türkiye Puskas Arena'da karşı karşıya geldi. Müsabakayı Macaristan 2-0 kazandı.

İlk yarıda iki ekip de pozisyona girmekte zorlandı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.



İkinci yarıda Macaristan, 57. dakikada Siger'in golüyle öne geçti. Macaristan 90+5'te Varga'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı ve maçın sonucunu ilan etti.



Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, grubu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 6 puanda tamamlayarak son sırada tamamladı ve küme düştü.