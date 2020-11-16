A Milli Futbol Takımı'nda 4 futbolcu, aday kadrodan çıkarıldı

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda 4 futbolcu, aday kadrodan çıkartıldı.

SPOR 16.11.2020, 17:28
A Milli Futbol Takımı'nda 4 futbolcu, aday kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü, Rusya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Cengiz Ünder ile teknik direktör Şenol Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal, 23 kişilik Macaristan maçı kadrosunda yer almayacak.

#A Milli Futbol Takımı
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