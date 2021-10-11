A Milli Futbol Takımımız, Letonya'ya konuk oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında A Milli Futbol Takımımız, Letonya'ya konuk oldu

SPOR 11.10.2021, 21:57 11.10.2021, 23:47
A Milli Futbol Takımımız, Letonya'ya konuk oldu

1'Maç başladı

3' Letonya'da Jaunzems, Caner Erkin'e yaptığı müdahale sonrasında sarı kartı gördü.Sarı Kart - Alvis Jaunzems

 7' Kalemizde büyük tehlike! Kornerden gelen topta Cernomordijs kafayı vurdu! Savunmamızda Merih Demiral topu çizgiden çıkardı.

12' Cengiz Ünder sağ kanatta buluştuğu topla içeri kat etti. Uzak mesafeden vuruşunu yaptı. Top savunmaya takıldı.

17' Gole çok yaklaştık! Hakan Çalhanoğlu'nun ceza alanı içine sert ortasında top herkesi aşarak arka direkteki Merih'e geldi ancak Merih bu topu beklemiyordu ve boş kaleye göndermek yerine auta yolladı.

23' Yine etkili geldik! Sağ kanatta çizgiye inen Zeki bir anda boş bir alan yakaladı. Ceza alanı içine bakıp penaltı noktası üzerine pasını çıkardı ancak Letonya savunması şut izni vermedi.

38' Letonya kalemize tehlikeli geldi! Uldrikis kaleye yaklaştı ancak son anda savunmamız araya girdi. Letonyalı futbolcuların penaltı beklentisine karşın maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

45'Karşılaşmada ilk yarı sona erdi

51' Gole çok yaklaştık! Hakan Çalhanoğlu frikikte topun başına geldi. Hakan'ın vuruşunda top barajı aştı ancak direği sıyırarak yan ağlara kaldı.

57' Bir sarı kartta Burak Yılmaz'a çıktı.Sarı Kart - Burak Yilmaz

60' Letonya'da Arturs Zjuzins çıktı. Igors Tarasovs oyunda.Arturs Zjuzins - Igors Tarasovs
Sarı Kart 

 60' Letonya'da Roberts Uldrisis yerini Martins Kigurs'a bıraktı.Roberts Uldrikis - Martins Kigurs

65' Caner Erkin dışarı alınan diğer isim. Rıdvan Yılmaz oyunda.Caner Erkin - Ridvan Yilmaz

65' Orkun Kokçü yerini Serdar Dursun'a bıraktı.Orkun Kökcü - Serdar Dursun

70' Maalesef top ağlarımızda! Sağ kanattan gelen ortada Merih Demiral topu kendi kalesine yolladı. Letonya deplasmanında 1-0 geriye düştük.Gol (KK) - Merih Demiral

75' Kerem Aktürkoğlu dışarı alınan isim. Halil Dervişoğlu oyunda.

76' GOL! Cengiz Ünder'in sağ kanattan ortasında Serdar Dursun kafayla topu ağlara yolladı! 1-1'lik beraberliği yakaladık! Haydi Türkiye!Gol - Serdar Dursun

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Letonya'nın ilk 11'i: "Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis"

Milli Takımımızın ilk 11'i: "Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak"

#2022 FIFA Dünya Kupası #A Milli Futbol Takımı #AksuTV #AksuTVHaber
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