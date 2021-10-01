A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımımız, Şenol Güneş dönemi sonrası ilk kez sahaya çıkıyor.

Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde ilk kez 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç ve Letonya'yla oynacak karşılaşmalar için aday kadro açıklandı.

3 YENİ İSİM

Alman hocanın açıkladığı kadroda 3 yeni isim dikkat çekiyor.

Berat Özdemir, Berkan Kutlu ve Serdar Dursun kadroda kendine yer buldu. Sedar ve Berkan ise ilk kez aday kadroda yer aldı.

SERDAR VE CANER YENİDEN KADRODA

Yeni hoca Kuntz, Şenol Güneş'in tercih etmediği Caner Erkin ve Serdar Aziz'i de yeniden kadroya aldı.