A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi belli oldu!

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde grup aşamasını 2. sırada bitiren A Milli Takım, Katar'da düzenlenecek dev organizasyon için play-off oynamaya hak kazanmıştı. Portekiz ve İtalya gibi güçlü ekiplerin de bulunduğu kurada Ay-Yıldızlı ekibin rakibi belli oluyor.

FİNAL MAÇI 29 MART'TA

24 Mart'ta yarı final maçına çıkacak Ay-Yıldızlı ekip, bu mücadeleyi kazanması durumunda 29 Mart'ta Katar biletini alan 3 takımdan biri olmak için final oynayacak.

İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri: