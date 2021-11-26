A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi belli oldu!
A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'ndaki rakibi Portekiz oldu. Ay-Yıldızlı ekip, 24 Mart 2022 tarihinde deplasmanda oynayacağı maçı kazanması durumunda finale yükselerek, İtalya-Makedonya karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.
SPOR 26.11.2021, 19:26
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde grup aşamasını 2. sırada bitiren A Milli Takım, Katar'da düzenlenecek dev organizasyon için play-off oynamaya hak kazanmıştı. Portekiz ve İtalya gibi güçlü ekiplerin de bulunduğu kurada Ay-Yıldızlı ekibin rakibi belli oluyor.
FİNAL MAÇI 29 MART'TA
24 Mart'ta yarı final maçına çıkacak Ay-Yıldızlı ekip, bu mücadeleyi kazanması durumunda 29 Mart'ta Katar biletini alan 3 takımdan biri olmak için final oynayacak.
İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri:
- Portekiz: EURO 2016 ve 2019 Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz, Sırbistan'ın gerisinde kalarak hayal kırıklığı yaşadı. 35 yaşındaki Cristiano Ronaldo, mutlaka Katar biletini almak istiyor. Teknik direktör Fernando Santos, "Katar'a gidemezsek görevi bırakacağım" dedi.
- İtalya: EURO 2020'de şampiyon olan ve üst üste 37 maç kaybetmeyen Roberto Mancini'nin takımı play-off'a kalarak şaşırttı. İsviçre'ye geçilen Gök Mavililer; Chiesa, Insigne, Immobile, Belotti gibi hücumcularıyla dikkat çekiyor.
- Galler: EURO 2016'nın yarı finalisti Galler, tecrübeli isimleriyle göze çarpıyor. Bale, Ramsey, Joe Allen gibi deneyimli isimler takımın liderleri.
- İskoçya: Premier Lig ve Championship'ten kadrosunu besleyen İskoçya, Celtic ile Rangers'tan da faydalanıyor. Sert futbolları rakipleri zorluyor.
- Rusya : Valery Karpin'in hocalığa gelmesiyle toparlanan Rusya, Golovin gibi yıldız orta sahası ve tecrübeli forveti Smolov'la öne çıkıyor.
- İsveç: 40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, 2022 Dünya Kupası'nda yer almanın hayallerini kuruyor. Emekliliğini Katar'da yapmayı planlayan Ibra'nın hırsı rakipler için ciddi bir mesaj.
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