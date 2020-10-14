A Milli Takım'ın tarihte ikinci Sırbistan maçı

UEFA Uluslar B Ligi 3. grup dördüncü maçında Türkiye bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda Sırbistan'ı konuk edecek. Kahramanmaraşlı vatandaşlar skor tahminlerini kimin gol atacağını aksu haber anlattı.



Grupta dördüncü maçına çıkacak olan A Milli takım son olarak grupta Rusya ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti. İlk yarıda etkisiz oyunu ile dikkat çeken A Milliler ikinci yarıda yapılan değişikliklerin etkisi ile bambaşka bir oyun ile skoru eşitlemesini bilmiş hatta galibiyeti elinden kaçırmıştı.



Sırbistan ile grupta oynanan ilk maçta 0-0 golsüz berabere kalan Türkiye, Sırbistan karşısında kazanıp grupta ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. Peki, vatandaşlar bu akşamki oynanacak maç hakkında neler düşünüyor.