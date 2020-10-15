A Milli Takım'da Caner, Arda ve Gökhan tartışması

7 Kasım 2019'daki Andorra maçından bu yana oynadığı 5 karşılaşmada 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan A Milli Takımımız'da bazı tartışmalar da yeniden gün yüzüne çıktı.

Sağ bekte Zeki Çelik, sol bekte Hasan Ali Kaldırım ve Umut Meraş'ın performansları eleştiri konusu olurken Gökhan, Caner ve Arda konuları da sosyal medyanın gündemine oturdu.

"BEK PROBLEMİ VAR"

EURO 2016'da yaşanan prim tartışmalarının ardından yavaş yavaş Milli Takım formasından uzaklaşan tecrübeli futbolcuların yeniden çağrılması gerektiğini söyleyen taraftarların sayısı günden güne fazlalaşırken, futbolseverler sol kanatta Kenan Karaman'ın etkisiz kaldığını belirtiyor. Bu yüzden Galatasaray Kaptanı Arda Turan'ın yeniden kadroda düşünülmesi gerektiği de tartışılan konular arasında yer alıyor.

Özellikle bek probleminin olduğunu ifade eden kullanıcılar Caner ve Gökhan'ın mutlaka bir sonraki milli maçlarda takımda olmaları gerektiğini savunuyor

BURAK YILMAZ ÇAĞRILIYOR

Prim tartışmalarında ismi geçen isimlerden biri olan Burak Yılmaz, son dönemde oynanan milli maçlarda teknik direktör Şenol Güneş tarafından aday kadroya çağrılıyor.

Öte yandan bazı futbolseverler de milli takım ruhunun şu anda iyi işlediğini Arda, Caner ve Gökhan gibi isimlerin kadroya dahil edilmesinin sahadaki futbola olumsuz yönde yansıyacağını düşünüyor.