A Milli Takımımız Galler'e de mağlup oldu

A Milli Takımımız, EURO 2020 A Grubu'ndaki 2. maçında Galler ile karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galler 2-0 kazandı ve millilerimizin gruptan çıkması mucizelere kaldı.

Galler'e galibiyeti getiren goller, 42. dakikada Aaron Ramsey ve 90+5. dakikada Roberts'tan geldi. Öte yandan Gareth Bale, 61. dakikada kullandığı penaltıyı üstten dışarı gönderdi.

İlk maçta İtalya'ya 3-0 yenilen A Milli Takımımız, böylece 2 maç sonunda -5 averajla son sırada kaldı. İlk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalan Galler ise 4 puana yükseldi ve önemli bir avantajı eline geçirdi.

A Milli Takımımız, gruptaki son maçında 20 Haziran'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Galler ise son maçında İtalya ile kozlarını paylaşacak.

2. MAÇTA DA GOL ATAMADIK

İlk 2 maçında puan alamayan ve henüz gol atamayan A Milli Takımımız, diğer gruplardaki sonuçları bekleyerek İsviçre maçında gruplardaki en iyi 4 üçüncüden biri olmak için mücadele verecek. EURO 2020'de her gruptan ilk 2 ile birlikte 6 grubun en iyi 4 üçüncüsü 2. tura yükselecek.