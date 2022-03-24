A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-1 mağlup oldu

Maç sonucu: Portekiz 3-1 Türkiye

90+3' Gol… Portekiz 3-1 Türkiye (Nunes)

85' Burak Yılmaz ile penaltı atışından yararlanamıyoruz.

72' Ceza sahası dışında Hakan'ın gelişine vurduğu top yandan auta gitti.

71' Portekiz'de Jota'nın yerine Felix oyuna dahil oldu.

70' Hakan Çalhanoğlu orta alanda rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

65' Goooooolll… Portekiz 2-1 Türkiye (Burak)

54' Portekiz'de sağ kanattan topu alan Otavio ceza sahasına ortaladı. Ronaldo'dan önce Uğurcan tek yumrukla topu uzaklaştırdı.

48' Otavio'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bernardo Silva sol ayağıyla kaleyi denedi. Kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Portekiz 2-0 Türkiye

42' Gol… Portekiz 2-0 Türkiye (Jota)

38' Hızlı gelişen Portekiz atağında Bernardo Silva uzak köşedeki Ronaldo'yu düşündü neyse ki Ozan son anda araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

36' Savunmadan Çağlar savunma arkasına sarkan Kerem'i düşündü ancak top hızlı, taç.

34' Orta alanda Zeki, Jota'ya faul yaptı. İkili arasında yaşanan tartışma sonucu hakem her iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

34' Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Raphael Guerreiro sol çaprazdan ortaladı, savunma topu uzaklaştırdı.

32' Bruno Fernandes'in içeriye kestiği topa Ronaldo kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti. Sonrasında da ofsayt bayrağı havaya kalktı.

27' Sağ çaprazda topla buluşan Orkun Kökçü sağ ayağıyla kaleye çok iyi bir şut gönderdi ancak Costa topu son anda kornere çeldi.

26' Orta alanda kazandığımız serbest vuruşu Çağlar içeriye ortaladı ancak top doğrudan kaleci Costa'ya gitti.

25' Portekiz'in yine çıkarken kaptırdığı topu Burak Yılmaz ceza sahası dışından şutunu çekti ancak top az farkla yandan auta gitti.

23' Ceza sahası içinde topu alan Kerem arka direğe hareketlenen Berkan'a gönderdi. Onun düzgün vuruşu direğin dibinden dışarıya gitti.

17' Savunma arkasına atılan topta Ronaldo kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

15' Gol… Portekiz 1-0 Türkiye (Otavio)

7' Portekiz'de sağdan bindirme yapan Tiago Djalo içeriye ortasını kesti, savunmada Çağlar araya girdi.

6' Sol kanattan Raphael Guerreiro çaprazdan içeriye ortaladı. Kaleci Uğurcan çıktı ve topu iki hamlede kontrol etti.

4' Orta alanda Berkan Kutlu savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz'ı düşündü ancak top hızlı.

2' Sağ kanattan Bernardo Silva'nın ortasına Cristiano Ronaldo kafayı vurmak istedi neyse ki Zeki Çelik araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

1' Maç başladı.