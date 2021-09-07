A millilerimiz Hollanda'da mağlup
A Milli Takım, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup olarak grupta 3. sıraya geriledi.
A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda deplasmanına çıktı.
Maç kötü başlayan Milliler, henüz ilk dakikada Klassen'in golüyle 1-0 geriye düştü.
Golden sonra oyunun kontrolünü eline alan Hollanda, 16. dakikada Depay ile farkı 2'ye çıkardı.
İlk yarının sonlarına doğru pozisyonlar üreten Hollanda, yine Depay'la 3. golü buldu ve ilk yarı Hollanda'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İlk yarıda Çağlar Söyüncü de ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve Milli Takım maçın geri kalanını 10 kişi devam etti.
HOLLANDA 6 GOLLE GALİP
İkinci yarıda da iyi bir performans sergilemeyen Milli Takım, 54. dakikada Depay ve 80. dakikada Til'in golüyle farkı 5'e çıkardı son dakikada Malen 6-0 yaptı skoru.
90+2. dakikada Cengiz Ünder 1 gola atsada, Milli Takım 6-1 mağlup oldu.
Hollanda bu skorla grupta liderliğe yükselirken Milli Takım, 3. sıraya geriledi.
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