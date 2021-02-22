Abdullah Avcı'dan tarihi rekor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulüp düzeyinde teknik direktörlük kariyerinde önemli bir başarıya imza attı.

SPOR 22.02.2021, 12:15
Abdullah Avcı'dan tarihi rekor

Avcı, 2016-17 sezonunda ilk 17 maçta Başakşehir ile 39 puan toplarken, bordo-mavili takımla 17 maçta 42 puan elde etti. Avcı, ayrıca ilk kez 7 maç üst üste kazanarak bu alandaki 6 maçlık serisini geçerek yeni bir rekor kırdı.

Süper Lig'de Trabzonspor'la önemli bir çıkışa imza atan Avcı, 102 günlük görev süresindeki 17 maçta 42 puan toplayarak kulüp düzeyinde en çok puanı aldığı dönemi yaşadı. Avcı, 10 sezon çalıştırdığı Medipol Başakşehir'de ise en fazla puanı 2016-2017 sezonunun ilk 17 haftasında 39 puanla elde etmişti.

Trabzonspor 12 basamak yukarı çıktı

Trabzonspor, 2020-2021 sezonunun ilk 8. haftasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabildi. Bordo-mavili ekip, Abdullah Avcı'nın görev yaptığı 17 lig maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle hanesine 42 puan yazdırdı. İlk 8 haftada 17. sırada yer alan Trabzonspor, ligin 26. haftası itibarıyla 48 puanla 4. basamakta bulunuyor.

Seri galibiyet rekoru kırdı

Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında ise ilk kez 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Tecrübeli teknik adam daha önce Beşiktaş'ta görev yaptığı süreçte 9 ila 14. haftalar arasında 6 maçlık galibiyet serisi elde etmişti. Avcı, bordo-mavili takım ile hem iç saha hem de dış sahada oynadığı 7 karşılaşmada da rakiplerini yenerek 6 maçlık serisini geride bıraktı ve yeni bir rekor kırmış oldu. Bordo-mavililer, evinde Konyaspor'u 3-1, Denizlispor ve Gaziantep FK'yı 1-0'la geçerken, deplasmanda ise Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ı 2-1, Yeni Malatyaspor'u 2-0, Başakşehir'i de 1-0 mağlup etti.

Sabır değil, zaman istedi ama zamanı bile kullanmadı

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Teknik Direktör Abdullah Avcı, bordo-mavililerle önemli işlere imza attı. 15 yıllık teknik adamlık kariyerinin en önemli başlangıcını Trabzonspor'da yapan Avcı, göreve geldiği ilk günlerde 'Sabır değil, zaman istiyorum" demişti ancak tecrübeli çalıştırıcı, o zamanı bile kullanmayarak söz konusu sürede Süper Kupayı kazanıp Karadeniz ekibini zirveye taşıdı.

Abdullah Avcı'nın Süper Lig kariyerinin ilk 17 maçlık dilimleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavililerle çıktığı 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 42 puan toplayan deneyimli teknik adam, 2.47'lik ortalama ile de en iyi maç başına puanı elde etti.

2007-2008 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un (Medipol Başakşehir) başında teknik direktör olarak ilk Süper Lig deneyimini yaşayan Avcı, söz konusu sezonda 17 müsabakada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Attığı 20 gole karşılık kalesinde de 20 gol gördü, 20 puan elde etti.

2008-2009 sezonunda 17 maçta 19 puan, 2009-2010 sezonunda 17 maçta 26 puan, 2020-2011 sezonunda 17 maçta 23 puan, 2011-2012 sezonunda ise Avcı takımın başında 10 maç kaldı ve 18 puan topladı.

Abdullah Avcı 17 Kasım 2011 ile 20 Ağustos 2013 tarihine kadar A Milli Takım'ı çalıştırdı. 2014-2015 sezonunda ise Başakşehir'de ikinci Avcı dönemi başladı. Söz konusu sezonda 28 puan, 2015-2016'da 17 mücadelede 29 puan, 2016-2017 sezonunda 39 puan, 2017-2018'de 36 puan, 2018-2019 sezonunda söz konusu süreçte 35 puan aldı. Geride kalan sezonda ise Beşiktaş'ın başında 17 maçta 30 puan elde etti.
Başakşehir ve Beşiktaş'ta sezon başında teknik direktörlük koltuğuna oturan Avcı, ligler devam ederken ilk defa Trabzonspor'un başına geçti.

#Abdullah Avcı #Trabzonspor
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