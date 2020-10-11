Abdullah Avcı uzlaşma talebini reddediyor!

Siyah-Beyazlıların eski teknik direktörü Abdullah Avcı için avukatı önceki gün ani bir çıkışla, "Bugüne kadar Beşiktaş'tan hiçbir ödeme almadık" açıklamasını yapmıştı.



Yönetimin, 2022 yılının Mayıs ayına kadar her ay 1 milyon TL ödemek zorunda olduğu Avcı'yla uzlaşmak için defalarca görüşmek istediği ancak reddedildiği belirtildi.



Tecrübeli hocanın, kulübe birçok kez ihtarname yolladığı ortaya çıktı.