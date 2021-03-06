Aboubakar coştu, Kartal liderliğe yükseldi!

Süper Lig'de 29. hafta maçında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

SPOR 06.03.2021, 21:31
Aboubakar coştu, Kartal liderliğe yükseldi!

Beşiktaş ile Gaziantep FK, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı.

İlk yarıda topa daha çok sahip olan Beşiktaş, 15. dakikada Aboubakar'ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Beşiktaş, 72. dakikada Aboubakar'ın kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Gaziantep FK'da Dicko 90. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı 1'e indirse de Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı. 

Beşiktaş bu sonuçla puanını 60'a çıkardı ve liderliğe yükseldi. Gaziantep FK ise 43 puanda kaldı.

Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Gaziantep FK ise Denizlispor'u konuk edecek.

Galibiyet serisi 5 maça çıktı

Gaziantep'i 2-1 yenen siyah-beyazlılar ligde üst üste 5. galibiyetini aldı. 

Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor'a puan kaybettikten sonra oynadığı İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarının tamamını kazanan siyah-beyazlılar, Gaziantep'i de mağlup ederek bu süreçte 15 puan topladı.

4 maç sonra gol yedi 

Ligde oynadığı son 4 maçta gol yemeyen Beşiktaş, Gaziantep maçında kalesinde gol gördü.

Karşılaşmanın 89. dakikasında kaleci Ersin Destanoğlu'nun Dicko'ya ceza sahası içinde yaptığı müdahalenin ardından hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. 

Penaltı vuruşunda topun başına geçen Dicko, meşin yuvarlağı ağlara göndererek siyah-beyazlıların 4 maçlık gol yememe serisine nokta koydu.

Gaziantep direğe takıldı 

Dicko'nun penaltıdan attığı golün ardından beraberlik için Beşiktaş kalesine yüklenen Gaziantep son dakikalarda direği geçemedi. 

Gelişen atakta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ribeiro De Souza'nın dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. 

Sergen Yalçın cezalı duruma düştü

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın karşılaşmanın 52. dakikasında sarı kart gördü ve toplamda dört sarı karta ulaşarak cezalı duruma düştü. 

Gaziantep'in kazandığı faul sonrası itirazlarını sürdüren Yalçın'a hakem Mete Kalkavan sarı kart gösterdi. Sarı kart cezalısı olan Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir maçında kulübede görev yapamayacak.

Aboubakar galibiyeti getirdi

Yeni Malatyaspor maçında suskun kalan Vincent Aboubakar, 15 ve 72. dakikalarda attığı gollerle Beşiktaş'a galibiyeti getiren isim oldu. 

Gol sayısını 15'e yükselten Kamerunlu futbolcu, siyah-beyazlı ekibin diğer golcüsü Cyle Larin'in önüne geçerek takımın en golcü ismi konumuna yerleşti. 

Beşiktaş: 2 - Gaziantep FK: 1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Kemal Yılmaz, Samet Çiçek

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba, Ghezzal (Dk. 81 Mensah), Ljajic (Dk. 69 Gökhan Töre), Larin (Dk. 86 Nkoudou), Aboubakar

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Miranda (Dk. 78 Ribeiro de Souza), Güray Vural (Dk. 39 Junior Morais), Vetrih, Rashid (Dk. 68 Andre Sousa), Maxim (Dk. 78 Bilal Başacıkoğlu), Dicko, Kenan Özer (Dk. 68 Enver Cenk Şahin)

Goller: Dk. 15 ve 72 Aboubakar (Beşiktaş), Dk. 90 Dicko (Penaltıdan) (Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Vetrih (Gaziantep), Dk. 67 Welinton (Beşiktaş)

#Beşiktaş #Gaziantep FK
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