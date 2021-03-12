Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a teklif

Geçtiğimiz sezon Başakşehir'i şampiyon yapan Okan Buruk, bu sezon takım küme düşme hattına kadar gerileyince istifa etme kararı almıştı.

Bir süredir boşta olan başarılı hocaya yurt dışından teklif geldi.

Acun Ilıcalı'nın, sahibi olduğu Fortuna Sittard'ın başına 47 yaşındaki teknik adamı getirmeyi planladığı öğrenildi.

SÖZLÜ TEKLİF YAPTI

Ajansspor'un haberine göre; İkilinin geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği ve Ilıcalı'nın yakın arkadaşı olan Buruk'a sözlü teklif yaptığı belirtildi.

Taraftarlar ilerleyen günlerde bir kez bir araya gelecek.

11. SIRADA YER ALIYOR

Hollanda Ligi'nde 31 puanla 11. sırada yer alan Fortuna Sittard'ın, küme düşme hattı ile arasında 11 puanlık fark bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda PSV Eindhoven'a 3-1'lik skorla mağlup olan Fortuna, pazar günü Venlo'ya konuk olacak.