Acun Ilıcalı'nın sabrı taştı! Herkesi görevden alıyor
Hollanda Eredivisie'de Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard'ın kötü sonuçlar almasının ardından ünlü televizyoncu harekete geçti.
Hollanda Eredivisie'de Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard'da büyük şok yaşanıyor. Ligde 9. hafta geride kalırken henüz galibiyeti bulunmayan Sittard ligin sonuna demir atmış durumda. Bu olaydan memnun olmayan Acun Ilıcalı harekete geçti.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Eredivisie'nin 9. haftasında evinde Feyenoord'a 3-1 kaybetti. Bu sezon oynadığı dokuz maçta da kazanamayan ve teknik direktör Hofland ile yollarını ayıran Sittard takımında bu değişim de etkisini göstermedi.
HERKESİ GÖREVDEN ALIYOR!
Edinilen bilgiye göre yönetim kurulu ile ufak bir toplantı yapan Acun Ilıcalı'nın kulüpte memnun olmadığı yöneticileri görevden alacağı ve devre arasına kadar takımı revize edeceği ileri sürüldü. Ligin 9. haftası tamamlanırken 6 mağlubiyet, 3 beraberliği bulunan Fortuna Sittard ligin son sırasında yer alıyor.
|İmsak
|05:52
|Güneş
|07:18
|Öğle
|12:25
|İkindi
|15:00
|Akşam
|17:22
|Yatsı
|18:42
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|20
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Galatasaray
|9
|17
|4. Gaziantep FK
|9
|14
|5. Karagümrük
|9
|13
|6. Başakşehir
|9
|13
|7. Beşiktaş
|8
|13
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Rizespor
|8
|12
|10. Kasımpaşa
|9
|12
|11. Hatayspor
|7
|12
|12. Göztepe
|8
|11
|13. Malatyaspor
|8
|11
|14. Sivasspor
|8
|9
|15. Trabzonspor
|9
|9
|16. Antalyaspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|8
|8
|18. Kayserispor
|8
|7
|19. Gençlerbirliği
|8
|5
|20. Denizlispor
|8
|5
|21. Ankaragücü
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|10
|20
|2. Adana Demirspor
|9
|18
|3. Ankara Keçiörengücü
|10
|18
|4. Tuzlaspor
|9
|18
|5. İstanbulspor
|9
|17
|6. Samsunspor
|10
|17
|7. Giresunspor
|9
|15
|8. Bursaspor
|10
|14
|9. Balıkesirspor
|10
|14
|10. Altay
|8
|13
|11. Akhisar Bld.Spor
|10
|13
|12. Adanaspor
|9
|12
|13. Ümraniye
|10
|10
|14. Bandırmaspor
|10
|8
|15. Boluspor
|10
|7
|16. Menemen Belediyespor
|8
|6
|17. Ankaraspor
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|9
|20
|2. Liverpool
|9
|20
|3. Chelsea
|9
|18
|4. Leicester City
|9
|18
|5. Southampton
|9
|17
|6. Everton
|9
|16
|7. Aston Villa
|8
|15
|8. West Ham
|9
|14
|9. Wolverhampton
|9
|14
|10. M. United
|8
|13
|11. Crystal Palace
|9
|13
|12. Arsenal
|9
|13
|13. Man City
|8
|12
|14. Leeds United
|9
|11
|15. Newcastle
|9
|11
|16. Brighton
|9
|9
|17. Burnley
|8
|5
|18. Fulham
|9
|4
|19. West Bromwich
|9
|3
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|23
|2. Atletico Madrid
|8
|20
|3. Villarreal
|10
|19
|4. Real Madrid
|9
|17
|5. Cádiz
|10
|14
|6. Granada
|9
|14
|7. Sevilla
|8
|13
|8. Athletic Bilbao
|9
|12
|9. Valencia
|10
|12
|10. Elche
|8
|12
|11. Getafe
|9
|12
|12. Real Betis
|10
|12
|13. Barcelona
|8
|11
|14. Osasuna
|9
|11
|15. Deportivo Alaves
|10
|10
|16. Eibar
|10
|10
|17. Real Valladolid
|10
|9
|18. Levante
|9
|7
|19. Huesca
|10
|7
|20. Celta de Vigo
|10
|7