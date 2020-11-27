Acun Ilıcalı'nın sabrı taştı! Herkesi görevden alıyor

Hollanda Eredivisie'de Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard'ın kötü sonuçlar almasının ardından ünlü televizyoncu harekete geçti.

SPOR 27.11.2020, 11:18
Acun Ilıcalı'nın sabrı taştı! Herkesi görevden alıyor

Hollanda Eredivisie'de Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard'da büyük şok yaşanıyor. Ligde 9. hafta geride kalırken henüz galibiyeti bulunmayan Sittard ligin sonuna demir atmış durumda. Bu olaydan memnun olmayan Acun Ilıcalı harekete geçti.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Eredivisie'nin 9. haftasında evinde Feyenoord'a 3-1 kaybetti. Bu sezon oynadığı dokuz maçta da kazanamayan ve teknik direktör Hofland ile yollarını ayıran Sittard takımında bu değişim de etkisini göstermedi.

HERKESİ GÖREVDEN ALIYOR!

Edinilen bilgiye göre yönetim kurulu ile ufak bir toplantı yapan Acun Ilıcalı'nın kulüpte memnun olmadığı yöneticileri görevden alacağı ve devre arasına kadar takımı revize edeceği ileri sürüldü. Ligin 9. haftası tamamlanırken 6 mağlubiyet, 3 beraberliği bulunan Fortuna Sittard ligin son sırasında yer alıyor.

#Hollanda Eredivisie #Fortuna Sittard #Acun Ilıcalı
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