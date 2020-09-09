Adem Büyük resmen Yeni Malatyaspor'da!

Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan bir ayrılık haberi geldi. Sarı Kırmızılı kulüp, Adem Büyük ile olan sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini borsaya bildirdi. Bunun sonrasında ise Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ü resmen kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:

Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.