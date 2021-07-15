Ahmet Nur Çebi'den Burak Elmas'a canlı yayında olay gönderme

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Habertürk TV ekranlarında gerçekleştirilen canlı yayında Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a üstü kapalı şekilde göndermede bulundu.

"BİRBİRİMİZİN İLGİLENDİĞİ FUTBOLCUYLA İLGİLENİP FİYAT ARTIRMAYA GEREK YOK"

Adı sık sık Galatasaray'la anılan ve Beşiktaş'ın transfer listesinde ilk sırada bulunan futbolcular Ghezzal ve Rosier'in üzerinden Burak Elmas'a göndermede bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Transfer dönemindeyiz. Birçok menajerin oyuna geliyoruz. Buna alet olmamalıyız. Birbirimizle haberleşmeyi teklif ediyorum. Birbirimizin ilgilendiği futbolcuyla ilgilenip fiyat arttırmaya gerek yok. Her birimize sağ bek de düşer, sol bek de düşer" ifadelerini kullandı.