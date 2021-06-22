Ahmet Nur Çebi'den şok istifa!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'ndan istifa etti.
SPOR 22.06.2021, 14:28
Kulüpler Birliği Vakfı'nda şok istifa geldi. TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'ndan istifa etti. Ahmet Nur Çebi, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in görevi bırakması sonrasında 5 Şubat'ta Kulüpler Birliği'nin 11. başkanı olmuştu.
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