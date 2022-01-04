Ahmet Nur Çebi: Lig ertelensin, çok vaka var!
Son dönemde koronavirüs vakaları yüzünden zor günler geçiren Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in ikinci yarısının 15 gün geç başlaması için TFF'ye başvurdu.
SPOR 04.01.2022, 20:35
Yedi futbolcusunda koronavirüs veya grip tespit edilen Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'den bu hafta oynanacak lig maçının ertelenmesini ve 2. yarının 15 gün sonra başlamasını talep etti.
"LİGİN 2. YARISI 15 GÜN SONRA BAŞLASIN"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fanatik gazetesine yaptığı açıklamada, "Birçok futbolcumuz Kovid-19. Her kulüp de aynı durumda. Ligin 2. yarısı 15 gün sonra başlasın." ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Beşiktaş'ın talebi üzerine nasıl bir cevap vereceği merakla beklenmeye başlandı.
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