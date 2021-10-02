Akdeniz Aslanı deplasmanda yara aldı!
Kahramanmaraşspor Sarıyer'e deplasmanda 3-1 skorlar mağlup oldu.
SPOR 02.10.2021, 18:05
Sarıyer 0-1 Kahramanmaraşspor 21' Emre Bayram
Devre Arası -Sarıyer 0-1 Kahramanmaraşspor
Mertcan Açıkgöz 49’ Sarıyer 1-1 Kahramanmaraşspor
Koray Kılınç 61‘ Sarıyer 2-1 Kahramanmaraşspor
Altuğ Taş 90+4’ Sarıyer 3-1 Kahramanmaraşspor
MS - Sarıyer 3-1 Kahramanmaraşspor
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