Akdeniz Aslanları 3 puanla dönüyor
Kahramanmaraşspor deplasmanda karşılaştığı Bursa temsilcisi İnegölspor'u 0-1 mağlup ederek 3 puan ile Kahramanmaraş'a dönüyor.
SPOR 09.12.2020, 15:32
Kahramanmaraşspor deplasmanda karşılaştığı Bursa temsilcisi İnegölspor'u 0-1 mağlup ederek 3 puan ile Kahramanmaraş'a dönüyor. Takımın tek golünü ise 5 numaralı formasıyla Cihan Avcu kaydetti.
Akdeniz Aslanları ligin 14.haftasında karşılatığı İnegölspor ile daha önce 7 kez karşı karşıya geldi.
7 karşılaşma sonucunda Kahramanmaraşspor 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bu galibiyet ile sayıyı 3'e çıkardı.
Bu sonuçla 13 puana çıkan Kahramanmaraşspor ligde 11.sırada yer alıyor.
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