Akdeniz Aslanları 3 puanla dönüyor

Kahramanmaraşspor deplasmanda karşılaştığı Bursa temsilcisi İnegölspor'u 0-1 mağlup ederek 3 puan ile Kahramanmaraş'a dönüyor. Takımın tek golünü ise 5 numaralı formasıyla Cihan Avcu kaydetti.

Akdeniz Aslanları ligin 14.haftasında karşılatığı İnegölspor ile daha önce 7 kez karşı karşıya geldi.

7 karşılaşma sonucunda Kahramanmaraşspor 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bu galibiyet ile sayıyı 3'e çıkardı.

Bu sonuçla 13 puana çıkan Kahramanmaraşspor ligde 11.sırada yer alıyor.