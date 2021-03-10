Akdeniz Aslanları 5 maç sonra galip geldi!

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta zor günler geçiren Kahramanmaraşspor, uzun süredir yaşadığı galibiyet özlemini Gümüşhanespor karşısında sona erdirdi. Kendi sahasında saat 14.00’te Gümüşhanespor’u ağırlayan Kahramanmaraşspor, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Kahramanmaraşspor’a galibiyeti getiren golleri 41’nci dakikada Emin Altunay, 51 ve 90+3’te Hakan Demirci kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 30’ncu dakikada Tuğay Adamcıl’dan geldi. Ayrıca Gümüşhanespor’da Hasan Taşıkara duraklama dakikalarında kırmızı kart gördü.

Bu sonuçlarla birlikte 5 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Kahramanmaraşspor, puanını 31’e yükseltirken, Gümüşhanespor ise 17 puanda kaldı.