Akdeniz aslanları beraberliğe razı oldu!
Şehrimizi Misli.com 2.liginde temsil eden Kahramanmaraşspor, 12 Şubat Stadyumu’nda konuk ettiği Ankara Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.
Akdeniz Aslanları karşılaşmanın ilk yarısına iyi başladı. Dakikalar 7’yi gösterdiğinde Kırmızılı Beyazlılar köşe vuruşu kazandı. Talha Mayhoş, cezasına topu gönderdi topa iyi yükselen Osman Bodur karşılaşmadaki ilk golü kaydetti.
Kahramanmaraşspor, golden sonra ataklarını sıklaştırsa da 22.dakika da Turan Yılmaz’ın filelere gönderdiği topa müdahale edemedi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıya ise iyi başlayan Ankara Demir Spor oldu. Dakikalar 62’yi gösterdiğinde savunmadan dönen topu takip eden Ahmet Sivri takımın 2-1 öne geçirdi.
Akdeniz Aslanları golü kalesinde gördükten sonra karşılaşma da oyunun hâkimi olmaya başladı. İkinci yarı da oyuna dâhil olan Mert Ilıman’ın golüyle karşılaşmaya eşitliği getirdi.
Ve karşılaşma da başka gol sesi çıkmadı. Kahramanmaraşspor evinde konuk ettiği Ankara Demir Spor ile 2-2 berabere kaldı.
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