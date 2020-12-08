Akdeniz Aslanları Bursa Deplasmanında

Akdeniz Aslanları ligin 14.haftasında karşılaşacağı İnegölspor ile daha önce 7 kez karşı karşıya geldi.

7 karşılaşma sonucunda Kahramanmaraşspor 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Kahramanmaraşspor – İnegölspor karşılaşmasıyla birlikte ligin 14.haftası oynanacak olurken Akdeniz Aslanları oynadığı 9 karşılaşma sonucunda 10 puanla 12.sırada yer alırken Bursa temsilcisi İnegölspor ise 10 karşılaşmadan 7 puan alarak 16.sırada yer alıyor.

9 Aralık Çarşamba günü saat:13.00’da İnegöl İlçe Stadı’nda oynanacak İnegölspor – Kahramanmaraşspor karşılaşmasını İzmir Bölgesinden Klasman Hakem Davut Dakul Çelik yönetecek.