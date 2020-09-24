Akdeniz Aslanları çalışmalarına devam ediyor

LİG'in ikinci haftasında sezonun ilk karşılaşmasına çıkacak olan Akdeniz Aslanları kendi tesislerinde çalışmalarına devam ediyor.

Deplasmanda oynanacak 24 Erzincanspor karşılaşması öncesinde çalışmalarını sürdüren Kırmızı Beyazlılarda Teknik Direktör Sinan Yücer, antrenman öncesi Aksu Haber’e çalışmaları, ligi ve transferleri değerlendirdi.