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Akdeniz Aslanları deplasmanda mağlup

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kahramanmaraşspor 23. Hafta müsabakasında konuk olduğu AN Zentrum Bayburt Özel İdarespor’a 4-0 mağlup oldu.

SPOR 30.01.2022, 15:44
Akdeniz Aslanları deplasmanda mağlup


Kahramanmaraş (SHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kahramanmaraşspor 23. Hafta müsabakasında konuk olduğu AN Zentrum Bayburt Özel İdarespor’a 4-0 mağlup oldu.  
Ligde 12 puanla son sıralarda yer alan Kahramanmaraşspor karşısında üstün bir futbol sergileyen Bayburt ekibi, karşılaşmadan 4-0 gibi farklı bir skorla ayrıldı. Karşılaşmada ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri Tayyib Kanarya (2), Emre Şahin ve Ömer Faruk Çalışkan attı. Gençosman Stadyumu’nda saat 13.00’te başlayan karşılaşmayı Eren Gökmen, Osman Baruk, Levent Yeşilyurt üçlüsü yönetti. Maçın ilk çeyreğinde oyuna hakim olan Bayburt Özel İdarespor, rakip sahaya baskı kurduğu 20. dakikada golü. Onur Kolay’ın ceza sahasına girmeden önüne bıraktığı topla buluşan Emre Şahin, karşı karşıya kaldığı kaleci Enes’i şık bir vuruşla avladı. 1-0 Bayburt Özel İdarespor, 22. dakikada sağ kanattan gelişen atakta, Yunus Emre Yalçın’ın ortaladığı topu, Tayyib Kanarya gelişine sağ ayağının dışı ile çıkardığı sert vuruşla filelerle buluşturdu. 2-0 Baskılı oyununu sürdüren Bayburt Özel İdarespor, 41. dakikada Tayyib Kanarya ile farkı üçe getiren golü buldu. İlker Sayan’ın çizgiye kadar inip kaleye paralel yaptığı ortada Tayyib Kanarya topu filelerle buluşturdu. 3-0 Kanarya'nın attığı gol ilk yarının da skoru oldu. 
İkinci yarıda 86. dakikada Bayburt ekibinde Yunus Emre Yalçın'ın korner atışında, oyuna ikinci yarıda dahil olan Ömer Faruk Çalışkan kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu. Karşılaşma ev sahibi AN Zentrum Bayburt Özel İdarespor’un 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.  


MÜSABAKADAN DAKİKALAR:  


İLK YARI 
Dk 2 Kahramanmaraşspor maça hızlı başladı, sol kanattan gelişen atakta Yusuf direk kaleye gönderdi top az farkla auta çıktı. 
Dk3 Etkili atak Bayburt ekibinde ilker topu içeri aktardı. Ömer topa çıktı ve pasını Uğur aktarı Uğur ofsaytta düştü ve topu ağlara gönderdi. 
Dk9 Can sağ kanattan serbest atış kullandı, Ceza alanına yaptığı ortaya kaleci çıkarak topa sahip oldu. 
Dk11 Kahramanmaraşspor sol kanattan Emre ile atağa çıktı, Emre şık çalımlarla iki rakibini geçti pasını Mehmet Güven’e verdi, Mehmet topun gelişine sert vurdu top defanstan döndü. 
Dk12 Kahramamaraşspor gol için yükledi. Can ortaladı defansa çakılan top Enes ancar’ın önüne düştü. Enes Sancar Topu üstten aut. 
Dk13 AN Zentrum Bayburt Özel İdare spor Sağ kanattan kontra atakla Zülküf topu yerden içeriye gönderdi. Yerden paralel giden topa Kahramanmaraş defansı seyredince sol kanatta Mehmet topla buluştu, Mehmet topu rakibine çarptırdı taça gönderdi. 
Dk19 Kahramanmaraş sağdan etkili geldi. Sağ kanattan ortasını açan İbrahim Ön çizgiye gönderdiği topta savunmadan seken topu Emre tamamlamak istedi top auta gitti. 
Dk20 Maçın ilk çeyreğinde oyuna hakim olan Bayburt Özel İdarespor, rakip sahaya baskı kurduğu 20. dakikada golü. Onur Kolay’ın ceza sahasına girmeden önüne bıraktığı topla buluşan Emre Şahin, karşı karşıya kaldığı kaleci Enes’i şık bir vuruşla avladı. 1-0 
Dk21 sağ kanattan gelişen atakta, Bayburt ekibinde Yunus Emre Yalçın’ın ortaladığı topu, Tayyib Kanarya gelişine sağ ayağının dışı ile çıkardığı sert vuruşla filelerle buluşturdu. 2-0 
Dk24 AN Zentrum Bayburt Özel İdare spor sol kanttan ceza alanı köşesinden serbest vuruş kullandı. İlker’in kullandığı serbest vuruşta tehlikeli bir şekilde kaleye yönelen top ön direk tarafından auta gitti. 
Dk27 AN Zentrum Bayburt Özel İdare spor sağ kanattan bindirdi ve ilker ile içeri girmek istedi. İçeri girdiği pozisyonda ortasını yaptı, Ömer kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 
Dk32 Kahramanmaraşspor Emre ile serbest vuruş kazandı. Kullanılan serbest vuruşta içeri aktarılan top da defans topu kontrol etmesini bildi. 
Dk36 Kahramanmaraşspor Deniz Yılmaz, ceza sahası içinden sert vurdu, kaleci topu çıkardı. 
Dk39 AN Zentrum Bayburt Özel İdare spor ekibinde Gökhan getirdiği topta pası Ömer’e aktardı. Kaleye paralel giriş yaparak rakibini aşan AN Zentrum Bayburt Özel İdare spor ekibinde içeride gerçekleşen pozisyonda Zülküf’ün uzaktan vurduğu şut dışarı gitti.


Dk41 Ev sahibi Bayburt ekibinde tecrübeli isim Tayyib Kanarya ile farkı üçe getiren golü buldu. İlker Sayan’ın çizgiye kadar inip kaleye paralel yaptığı ortada Tayyib Kanarya topu filelerle buluşturdu. 3-0 
Dk45 Kahramanmaraşspor Mustafa Sol’un uzun topla girdiği pozisyonda Mehmet topu kafa ile aktardı. İbrahim Hırçın dokundu top kaleciden çarptı, karambole düşen topu Emre tamamlamak istedi şutunda defans topu uzaklaştırmasını bildi ve ilk yarının son düdüğü çaldı.  
İKİNCİ YARI 
Dk56 Sol kanattan gerçekleşen atakta Kahramanmaraşspor’da İbrahim Sağ kanattan korner kullandı. Kornerde içeri gönderdiği topa çıkan Can Erdem topu kaleye yöneltti. Defans topu oyuna çeldi, pas hatasında Mehmet Güven topu önünde buldu ve sert ve isabetsiz şutunda topu yandan auta gönderdi. 
Dk74 Kahramanmaraşspor ceza alanına yakın alandan serbest vuruş kazandı. Yusuf Çelik’in kullandığı ve sert vurduğu top az farkla yandan auta gitti. 
Dk81 Sağ kanattan Ceza alanına aktarılan topta Kahramanmaraşspor’da Enes Sancar topa dokundu top yandan auta gitti. 
Dk85 Kahramanmaraşspor ani atakla topa yüklendi. Deniz’in ortasında Rüstem topu ceza alanında Yakup Ramazan’a bıraktı. Yakup Ramazan ise müsait pozisyonda topu önüne almak istedi ama top ayağa takılınca kaleci topu kontrol altına aldı. 
Dk87 Bayburt ekibinde Yunus Emre Yalçın'ın korner atışında, oyuna ikinci yarıda dahil olan Ömer Faruk Çalışkan kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu.  
Dk90 Orta sahadan gelişen atakta Bayburt ekibinde Yunus Emre topu önüne aldı ve topu Zülküf’e aktardı. Zülküf ise topu auta gönderdi. Müsabaka ev sahibinin 4-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. 
 

#TFF 2. Lig #Kahramanmaraşspor #AN Zentrum Bayburt Özel İdarespor
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